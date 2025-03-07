7 Mart 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Mart) ne kadar oldu? 7 Mart 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Mart cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.459,05
Satış: 3.461,83
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,534.48
Satış: 5,660.10
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Yarım altın fiyatı
Alış: 11,034.38
Satış: 11,320.20
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 22,943.00
Satış: 23,290.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 55,344.85
Satış: 56,600.99
Ata altın fiyatı
Alış: 22,829.75
Satış: 23,402.00
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