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  4. 7 Mart 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

7 Mart 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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7 Mart 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.459,05

Satış: 3.461,83

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,534.48

Satış: 5,660.10

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7 Mart 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 11,034.38

Satış: 11,320.20

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 22,943.00

Satış: 23,290.00

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7 Mart 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 55,344.85

Satış: 56,600.99

Ata altın fiyatı

Alış: 22,829.75

Satış: 23,402.00

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7 Mart 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 22,137.94

Satış: 22,571.16

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,154.66

Satış: 3,157.19

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