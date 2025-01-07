7 Ocak 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Ocak) ne kadar oldu? 7 Ocak 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Ocak salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.013,25
Satış: 3.016,74
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,821.21
Satış: 4,932.36
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,612.28
Satış: 9,864.73
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 19,998.00
Satış: 20,301.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,212.06
Satış: 49,323.63
Ata altın fiyatı
Alış: 19,887.48
Satış: 20,393.14
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