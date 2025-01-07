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  4. 7 Ocak 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

7 Ocak 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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7 Ocak 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.013,25

Satış: 3.016,74

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,821.21

Satış: 4,932.36

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7 Ocak 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,612.28

Satış: 9,864.73

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 19,998.00

Satış: 20,301.00

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7 Ocak 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,212.06

Satış: 49,323.63

Ata altın fiyatı

Alış: 19,887.48

Satış: 20,393.14

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7 Ocak 2025 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,284.83

Satış: 19,669.12

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,748.09

Satış: 2,751.26

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