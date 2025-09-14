7 şirket temettü kararını duyurdu! Ödeme tarihleri belli oldu: Lot başı kaç TL ödenecek?
Yatırımcıların merakla beklediği temettü kararları eylül ayının ikinci haftasında açıklandı. Bazı şirketler yüz güldürürken, bazıları hayal kırıklığı yarattı.
Borsa İstanbul'da temettü süreci hız kesmeden devam ediyor. Borsada geride kalan 8-12 Eylül 2025 haftasında halka açık 7 şirket, 2025 yılı temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.
İşte 7 şirketin temettü kararı...
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP)
Hisse başına 0,0693333 TL brüt ve 0,0589333 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 12 Eylül 2025
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ)
Hisse başına 0,0324482 TL brüt ve 0,027581 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 17 Kasım 2025