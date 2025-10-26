7 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?
Haftanın düşüşle kapandığı geride kalan haftada 7 şirket temettü kararını açıkladı.
Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız 20-24 Ekim 2025 haftasında halka açık 7 şirket, 2025 yılı temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Bazı şirketler temettü dağıtmayacağını açıklarken bazıları ise ödeme tutarları ve tarihlerini duyurdu.
İşte şirketlerin temettü kararları...
Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS)
Genel Kurul/ Yönetim Kurulu kararıyla temettü dağıtmayacak.
Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.