  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 7 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?

7 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek?

Haftanın düşüşle kapandığı geride kalan haftada 7 şirket temettü kararını açıkladı.

7 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız 20-24 Ekim 2025 haftasında halka açık 7 şirket, 2025 yılı temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Bazı şirketler temettü dağıtmayacağını açıklarken bazıları ise ödeme tutarları ve tarihlerini duyurdu.

İşte şirketlerin temettü kararları...

1 | 8
7 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 2

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS)
Genel Kurul/ Yönetim Kurulu kararıyla temettü dağıtmayacak.

2 | 8
7 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 3

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

3 | 8
7 şirket temettü kararını peş peşe açıkladı: Hangi şirket kaç TL temettü ödeyecek? - Sayfa 4

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (KOZAA)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

4 | 8