7 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (7 Şubat) ne kadar oldu? 7 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 7 Şubat cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.330,78
Satış: 3.333,52
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,329.25
Satış: 5,450.30
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Yarım altın fiyatı
Alış: 10,625.20
Satış: 10,900.60
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 22,089.00
Satış: 22,423.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 53,292.53
Satış: 54,502.99
Ata altın fiyatı
Alış: 21,983.17
Satış: 22,534.57
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