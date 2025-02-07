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  4. 7 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

7 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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7 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.330,78

Satış: 3.333,52

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,329.25

Satış: 5,450.30

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7 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 10,625.20

Satış: 10,900.60

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 22,089.00

Satış: 22,423.00

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7 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 53,292.53

Satış: 54,502.99

Ata altın fiyatı

Alış: 21,983.17

Satış: 22,534.57

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7 Şubat 2025 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 21,317.01

Satış: 21,734.52

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,037.67

Satış: 3,040.17

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