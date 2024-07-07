7 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Son olarak 6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından ÖTV zammı uygulandı. Bu orana göre benzinde 2.21 lira, motorinde 2.07 lira zam geldi.

7 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları şöyle: