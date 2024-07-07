7 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak ÖTV zammı ile tabelalar değişti. İşte 7 Temmuz 2024 Pazar gününe ilişkin benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Son olarak 6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından ÖTV zammı uygulandı. Bu orana göre benzinde 2.21 lira, motorinde 2.07 lira zam geldi.
7 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.47 TL
Motorin litre fiyatı: 44.49 TL
LPG litre fiyatı: 22,51 TL
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 44.61 TL
Motorin litre fiyatı: 44.59 TL
LPG litre fiyatı: 22.98 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.60 TL
Motorin litre fiyatı: 45.57 TL
LPG litre fiyatı: 22,95 TL