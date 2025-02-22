7000 günle kıdem tazminatı hakkı: Kimler yararlanabilir? İşte dikkat edilmesi gereken detaylar...

7000 prim günüyle kıdem tazminatı hakkından yararlanabilmek için tüm prim günlerinin eksiksiz ödenmiş olması şart mı? Bu soruya yanıt olarak, işçiler açısından en önemli kriter, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim bildirimlerinin yapılmış olmasıdır. Mevzuata göre, primlerin SGK'ya yatırılmasından işveren sorumludur. İşveren, işçinin payına düşen sigorta primini maaş ödemesi sırasında keserken, primin SGK'ya aktarılması işveren ile SGK arasındaki bir durumdur.