7000 günle kıdem tazminatı hakkı: Kimler yararlanabilir? İşte dikkat edilmesi gereken detaylar...
Kendi isteğiyle işten ayrılan bir çalışan, sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak değişen yaş dışındaki asgari emeklilik şartlarını sağladığında kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan bazı çalışanlar, 7000 prim gününü tamamladıklarında işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilirler. Peki, kimler bu haktan yararlanabilir ve tazminat alabilmek için hangi kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor?
7000 prim günüyle kıdem tazminatı hakkından yararlanabilmek için tüm prim günlerinin eksiksiz ödenmiş olması şart mı? Bu soruya yanıt olarak, işçiler açısından en önemli kriter, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim bildirimlerinin yapılmış olmasıdır. Mevzuata göre, primlerin SGK'ya yatırılmasından işveren sorumludur. İşveren, işçinin payına düşen sigorta primini maaş ödemesi sırasında keserken, primin SGK'ya aktarılması işveren ile SGK arasındaki bir durumdur.
Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, "İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş sözleşmesinin emeklilik sebebiyle sona ermesi ya da işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi gerekmektedir. Ayrıca, erkek çalışanlar askerlik, kadın çalışanlar ise evlilik nedeniyle iş akdini sonlandırdıklarında kıdem tazminatı alma hakkı elde ederler." diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:
"İşçinin kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilmesi için iş akdini haklı bir sebeple feshetmesi gerekir. Örneğin işçinin ücreti ödenmezse, eksik ödenirse bu işçi açısından haklı fesih sebebidir.