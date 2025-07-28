71 milyon TL'lik geri alım hamlesi! İşte geçen hafta borsada en çok geri alım yapan 10 şirket...
Borsa İstanbul’da geride bıraktığımız hafta en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren 10 şirket belli oldu.
Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, BIST 100 endeksinin yüzde 2,67 değer kazanarak 10642,60 puandan kapattığı 21-25 Temmuz haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 10 şirket tarafından geri alım işlemi gerçekleştirildi.
İşte en çok geri alım yapan hisseler...
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