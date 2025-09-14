7,3 milyar TL’lik dev para girişi! Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Adeta para yağdı
Borsa İstanbul'un düşüşle kapandığı eylül ayının ikinci haftasında en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsada geride kalan haftayı BİST100 endeksi yüzde 3,33 düşüşle 10.372,04 puandan kapattı. 8-12 Eylül haftasında BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +4.516.765.000 TL olurken, BİST30 endeksinde +7.867.507.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise -7.053.578.000 TL aktif işlem farkı kaydedildi.
İşte bu hafta en çok para çıkışı olan hisseler...
