  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 7,3 milyar TL’lik dev para girişi! Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Adeta para yağdı

7,3 milyar TL’lik dev para girişi! Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Adeta para yağdı

Borsa İstanbul'un düşüşle kapandığı eylül ayının ikinci haftasında en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

7,3 milyar TL’lik dev para girişi! Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Adeta para yağdı - Sayfa 1

Borsada geride kalan haftayı BİST100 endeksi yüzde 3,33 düşüşle 10.372,04 puandan kapattı. 8-12 Eylül haftasında BİST100 endeksinde aktif alış satışlarda aktif fark +4.516.765.000 TL olurken, BİST30 endeksinde +7.867.507.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise -7.053.578.000 TL aktif işlem farkı kaydedildi. 

İşte bu hafta en çok para çıkışı olan hisseler...

1 | 21
7,3 milyar TL’lik dev para girişi! Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Adeta para yağdı - Sayfa 2

10 - Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB)
Aktif Fark: -420 milyon 99 bin TL

2 | 21
7,3 milyar TL’lik dev para girişi! Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Adeta para yağdı - Sayfa 3

9 - Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)
Aktif Fark: -528 milyon 100 bin TL

3 | 21
7,3 milyar TL’lik dev para girişi! Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Adeta para yağdı - Sayfa 4

8 - Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS)
Aktif Fark: -539 milyon 119 bin TL

4 | 21