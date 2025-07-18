750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek getiri hangi bankada? İşte güncel oranlar...
Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz toplantısı öncesi nakit parası olanlar mevduat faizlerini yakından takip etmeye başladı. Peki 750 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 750 bin TL’nin 1 aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği faiz toplantısı öncesi yatırımcılar mevduat faizlerini yakından takip etmeye başladı. Piyasalarda güçlü şekilde dile getirilen beklentiye göre, TCMB politika faizinde 250 baz puanlık bir indirime gidebilir.
Halihazırda yüzde 46,00 seviyesinde olan politika faizinin düşürülmesiyle birlikte bankaların mevduat faizlerinde de aşağı yönlü bir seyir başlaması bekleniyor.
Faiz indirimi ihtimaline rağmen bazı bankalar hâlâ yüksek oranlar sunmaya devam ediyor. 18 Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 50'nin üzerinde mevduat faizi veren bankalar var.