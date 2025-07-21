  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 750 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları...

750 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları...

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi bankaların mevduat faiz oranları merak ediliyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 750 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 750 bin TL’nin aylık kazancı...

750 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları... - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi mevduat faiz oranları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Piyasalarda faiz indirimi beklentisi olmasına rağmen bazı bankalarda yüksek mevduat faiz oranları devam ediyor.

1 | 10
750 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları... - Sayfa 2

Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 750 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 750 bin TL’nin aylık kazancı...

2 | 10
750 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları... - Sayfa 3

HSBC

Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 777.123 TL
Net Kazanç: 27.123 TL

3 | 10
750 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları... - Sayfa 4

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %49,5
Vade Sonu Tutar: 776.852 TL
Net Kazanç: 26.852 TL

4 | 10