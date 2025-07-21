750 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi bankaların mevduat faiz oranları merak ediliyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 750 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 750 bin TL’nin aylık kazancı...
Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi mevduat faiz oranları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Piyasalarda faiz indirimi beklentisi olmasına rağmen bazı bankalarda yüksek mevduat faiz oranları devam ediyor.
Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 750 bin TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 750 bin TL’nin aylık kazancı...