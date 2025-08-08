Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? İşte 08 Ağustos 2025 cuma güncel akaryakıt fiyatları
8 Ağustos 2025 Cuma günü akaryakıt fiyatları yeniden düzenlendi. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle dün motorinde 1 lira 77 kuruşluk indirim yapılarak pompaya yansıdı. Bugün ise benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Akaryakıt fiyatları 8 Ağustos 2025 Cuma günü de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar sonrası motorin, benzin ve LPG fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor.
Motorin fiyatına yapılan 1 lira 77 kuruşluk indirim sonrası, 8 Ağustos Cuma günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik yapılmadı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 51,40 TL
Motorin: 52,07 TL
LPG: 26,51 TL