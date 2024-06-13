8 bankadan 30 bin TL'ye varan sıfır faizli kredi! İşte o bankalar

30.000 TL'ye yükseldi

Bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeyi sürdürüyor. Bankaların amacı müşteri çekmek olsa da küçük de olsa paraya ihtiyacı olanlar için fırsatlar ortaya çıkmış oluyor. Faizsiz kredi kampanyalarına bankalar tarafından Haziran ayarı geldi. Yenilenen miktarlar ise 30.000 TL'ye yükseldi.