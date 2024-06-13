8 bankadan 30 bin TL'ye varan sıfır faizli kredi! İşte o bankalar
8 banka müşteri kazanabilmek için faizsiz kredi kampanyalarını tek tek açıkladı. Sıfır faizli kredi ve nakit avans tutarı 30.000 TL'ye yükseldi. Peki, hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? İşte, faizsiz kredi veren bankalar...
Bankalar güncel faizsiz kredi kampanyalarını duyurdu. Sıfır faizli kredi ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlara can suyu oluyor. '0' faizli kredi ve nakit avans ile 30.000 TL anında hesaplara yatıyor.
30.000 TL'ye yükseldi
Bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeyi sürdürüyor. Bankaların amacı müşteri çekmek olsa da küçük de olsa paraya ihtiyacı olanlar için fırsatlar ortaya çıkmış oluyor. Faizsiz kredi kampanyalarına bankalar tarafından Haziran ayarı geldi. Yenilenen miktarlar ise 30.000 TL'ye yükseldi.
Nereden başvuru yapılabilir?
Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.
Kredi notu önemi...
Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.