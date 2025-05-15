8. Dönem Toplu Sözleşme öncesi kadın memurların talepleri: Çocuk sayısına göre prim ve izin

“2025’ten doğan her çocuk için 5 bin TL teşvik, ikinci çocuğa 5 yaşına kadar 1.500 TL, üçüncü çocuk ve sonrası için de 5 yaşına kadar her ay 5 bin TL aileye yardım yapılacak olması önemli bir adım. Fakat 2024’te ve daha öncesi doğmuşlar için birinci çocuğa 506 TL, ikinciye 253 TL, üçüncüye 253 TL olmak üzere toplamda üçüne 1.000 TL etmeyen bir rakam var.