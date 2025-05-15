8. Dönem Toplu Sözleşme öncesi kadın memurların talepleri: Çocuk sayısına göre prim ve izin
2026 ve 2027 yıllarını kapsayan ve yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaş zamlarını belirleyecek olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, kadın kamu çalışanlarının beklentileri öne çıktı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kadın memurların taleplerine ilişkin açıklamalarda bulunan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları söyledi:
“2025’ten doğan her çocuk için 5 bin TL teşvik, ikinci çocuğa 5 yaşına kadar 1.500 TL, üçüncü çocuk ve sonrası için de 5 yaşına kadar her ay 5 bin TL aileye yardım yapılacak olması önemli bir adım. Fakat 2024’te ve daha öncesi doğmuşlar için birinci çocuğa 506 TL, ikinciye 253 TL, üçüncüye 253 TL olmak üzere toplamda üçüne 1.000 TL etmeyen bir rakam var.
Toplu sözleşme masasında bunları artırmak konusunda bir gayretimiz olacak. Birinci çocuk için 120, ikinci çocuk için 240 çocuk ve üçüncü çocuk ve sonrası için 360 gün olarak yıpranma olarak emekliliğinde bir düşüş yapılması, gün sayısı olarak düşülmesi gerekiyor.