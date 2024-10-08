8 Ekim 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Ekim) ne kadar oldu? 8 Ekim 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Ekim salı altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.045,35
Satış: 3.048,85
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,872.56
Satış: 4,984.86
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,714.66
Satış: 9,969.73
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,200.00
Satış: 20,505.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,725.55
Satış: 49,848.65
Ata altın fiyatı
Alış: 20,099.29
Satış: 20,610.21
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 19,490.22
Satış: 19,878.48
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,777.36
Satış: 2,780.55
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