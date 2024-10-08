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  4. 8 Ekim 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

8 Ekim 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Ekim) ne kadar oldu? 8 Ekim 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Ekim salı altın fiyatları…

8 Ekim 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.045,35

Satış: 3.048,85

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,872.56

Satış: 4,984.86

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8 Ekim 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,714.66

Satış: 9,969.73

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,200.00

Satış: 20,505.00

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8 Ekim 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,725.55

Satış: 49,848.65

Ata altın fiyatı

Alış: 20,099.29

Satış: 20,610.21

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8 Ekim 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,490.22

Satış: 19,878.48

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,777.36

Satış: 2,780.55

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