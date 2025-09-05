8 Eylül’e kadar süreniz var: Emlak vergisi itirazı nasıl yapılır?
Vatandaşlar, fahiş artışlara karşı emlak rayiç bedellerine dava yoluyla itiraz edebiliyor. İstanbul’da bazı bölgelerde 10-15 katı bulan artışlara karşı itiraz için son gün 8 Eylül 2025. Peki emlak vergisine nasıl itiraz edilir? İşte emlak vergisi itiraz süreci ile ilgili bilinmesi gerekenler...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni emlak rayiç bedelleri belli oldu. 2026-2029 döneminde geçerli olacak yeni değerlerle birlikte özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde emlak vergileri 10-15 kat artacak.
Artış yalnızca emlak vergisini değil; tapu harcı, değerli konut vergisi, emsal kira bedeli, veraset ve intikal vergisi, değer artış kazancı ve taşınmaz kültür varlıkları katkı payını da doğrudan etkileyecek.
Bu durum kira fiyatlarından konut satışlarına, inşaat maliyetlerinden yatırım maliyetlerine kadar birçok kalemde yükselişe neden olacak.