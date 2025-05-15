8 hisse taban, 12 hisse tavan yaptı! İşte borsada günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
Borsa İstanbul’da perşembe günü BIST 100 endeksi düşüşle kapanırken, günün en çok değer kaybeden ve kazananları oldu.
Borsa İstanbul'da 15 Mayıs Perşembe günü dalgalı seyirle geçerken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,65 oranında değer kaybederek 9.541,30 puandan tamamladı.
İşlem gününü 8 hisse seansı taban fiyattan tamamlarken, 12 hisse ise tavan fiyattan kapattı.
İşte perşembe günü en çok düşen hisseler...
10 - Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU)
Kapanış Fiyatı: 4,46 TL
Yüzdelik değişim: %-8,42
9 - Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD)
Kapanış Fiyatı: 35,42 TL
Yüzdelik değişim: %-9,50