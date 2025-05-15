  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 8 hisse taban, 12 hisse tavan yaptı! İşte borsada günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri

8 hisse taban, 12 hisse tavan yaptı! İşte borsada günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri

Borsa İstanbul’da perşembe günü BIST 100 endeksi düşüşle kapanırken, günün en çok değer kaybeden ve kazananları oldu.

8 hisse taban, 12 hisse tavan yaptı! İşte borsada günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da 15 Mayıs Perşembe günü dalgalı seyirle geçerken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,65 oranında değer kaybederek 9.541,30 puandan tamamladı.

İşlem gününü 8 hisse seansı taban fiyattan tamamlarken, 12 hisse ise tavan fiyattan kapattı.

İşte perşembe günü en çok düşen hisseler...

1 | 23
8 hisse taban, 12 hisse tavan yaptı! İşte borsada günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri - Sayfa 2

10 - Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU)
Kapanış Fiyatı: 4,46 TL
Yüzdelik değişim: %-8,42

2 | 23
8 hisse taban, 12 hisse tavan yaptı! İşte borsada günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri - Sayfa 3

9 - Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD)
Kapanış Fiyatı: 35,42 TL
Yüzdelik değişim: %-9,50

3 | 23
8 hisse taban, 12 hisse tavan yaptı! İşte borsada günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri - Sayfa 4

8 - Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM)
Kapanış Fiyatı: 4,99 TL
Yüzdelik değişim: %-9,93

4 | 23