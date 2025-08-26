8 hisse taban, 16 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...
Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.
26 Ağustos Salı BİST100 endeksi yüzde 0,45 artışla 11.529,81 puandan kapanış yaptı. Günün seansında 8 hisse taban fiyattan işlem görürken, 16 hisse ise tavan fiyattan günü tamamladı.
İşte en çok kazandıran hisseler...
10 - GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL)
Kapanış fiyatı: 337,00 TL
Günlük değişim: Yüzde +9,95
9 - Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO)
Kapanış fiyatı: 14,69 TL
Günlük değişim: Yüzde +9,96