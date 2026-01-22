8 hissede hedef fiyatı değiştirdi! Bu hissede beklenti yüzde 238 getiri ile 496,90 TL oldu
Tera Yatırım, 8 farklı hisse adına hedef fiyatlarını revize etti. Bankacılıktan otomotiv sektörüne kadar farklılaşan listede en dikkat çekici revizyon Türk Hava Yolları’nda olurken, yüzde 238’i aşan potansiyel getiri beklentisi dikkat çekti.
Tera Yatırım’ın paylaştığı son güncel rapor, Borsa İstanbul’da seçili hisseler adına yukarı yönlü harketlerin kuvvetlendiğini ortaya koydu. Garanti BBVA’dan Ford Otosan’a, TSKB’den Türkiye Sigorta’ya kadar birçok hissede çift haneli getiri potansiyeli öngörülürken, Türk Hava Yolları için tespit edilen 496,90 TL’lik hedef fiyat piyasaların odağına yerleşti.
