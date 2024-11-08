8 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Kasım) ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Kasım cuma altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.053,62
Satış: 3.056,24
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,885.80
Satış: 4,996.95
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,741.06
Satış: 9,993.89
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,245.00
Satış: 20,551.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,857.98
Satış: 49,969.47
Ata altın fiyatı
Alış: 20,153.92
Satış: 20,660.16
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