  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 8 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

8 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Kasım) ne kadar oldu? 8 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Kasım cuma altın fiyatları…

8 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.053,62

Satış: 3.056,24

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,885.80

Satış: 4,996.95

1 | 6
8 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,741.06

Satış: 9,993.89

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,245.00

Satış: 20,551.00

2 | 6
8 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,857.98

Satış: 49,969.47

Ata altın fiyatı

Alış: 20,153.92

Satış: 20,660.16

3 | 6
8 Kasım 2024 cuma altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,543.19

Satış: 19,926.67

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,784.91

Satış: 2,787.29

4 | 6