8 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Mart) ne kadar oldu? 8 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Mart cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.473,85
Satış: 3.473,85
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,552.18
Satış: 5,679.74
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Yarım altın fiyatı
Alış: 11,069.66
Satış: 11,359.49
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 22,998.00
Satış: 23,345.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 55,521.81
Satış: 56,797.43
Ata altın fiyatı
Alış: 22,902.75
Satış: 23,483.22
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