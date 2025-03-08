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  4. 8 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

8 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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8 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.473,85

Satış: 3.473,85

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,552.18

Satış: 5,679.74

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8 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 11,069.66

Satış: 11,359.49

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 22,998.00

Satış: 23,345.00

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8 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 55,521.81

Satış: 56,797.43

Ata altın fiyatı

Alış: 22,902.75

Satış: 23,483.22

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8 Mart 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 22,208.72

Satış: 22,649.50

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,164.74

Satış: 3,168.15

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