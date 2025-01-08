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  4. 8 Ocak 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

8 Ocak 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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8 Ocak 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.054,56

Satış: 3.058,06

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,887.29

Satış: 4,999.93

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8 Ocak 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,744.04

Satış: 9,999.87

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,244.00

Satış: 20,550.00

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8 Ocak 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,872.94

Satış: 49,999.35

Ata altın fiyatı

Alış: 20,160.09

Satış: 20,672.51

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8 Ocak 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,549.18

Satış: 19,938.58

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,785.76

Satış: 2,788.95

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