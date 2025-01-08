8 Ocak 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Ocak) ne kadar oldu? 8 Ocak 2025 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Ocak çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.054,56
Satış: 3.058,06
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,887.29
Satış: 4,999.93
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,744.04
Satış: 9,999.87
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,244.00
Satış: 20,550.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,872.94
Satış: 49,999.35
Ata altın fiyatı
Alış: 20,160.09
Satış: 20,672.51
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