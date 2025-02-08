8 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (8 Şubat) ne kadar oldu? 8 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 8 Şubat cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.344,41
Satış: 3.347,15
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,351.06
Satış: 5,472.59
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Yarım altın fiyatı
Alış: 10,668.67
Satış: 10,945.17
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 22,192.00
Satış: 22,527.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 53,510.56
Satış: 54,725.85
Ata altın fiyatı
Alış: 22,073.11
Satış: 22,626.71
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