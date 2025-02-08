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  4. 8 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

8 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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8 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.344,41

Satış: 3.347,15

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,351.06

Satış: 5,472.59

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8 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 10,668.67

Satış: 10,945.17

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 22,192.00

Satış: 22,527.00

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8 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 53,510.56

Satış: 54,725.85

Ata altın fiyatı

Alış: 22,073.11

Satış: 22,626.71

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8 Şubat 2025 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 21,404.22

Satış: 21,823.40

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,050.10

Satış: 3,052.60

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