850 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor? (Temmuz 2026)
Mevduat faizlerindeki güncel oranlar belli oldu. Buna göre, 850 bin TL'lik birikimini vadeli hesapta değerlendiren yatırımcıların kazanacağı net faiz tutarı ile vade sonunda hesaplarına geçecek toplam bakiye, banka banka hesaplandı.
Mevduat faizlerinde rekabet hız kesmeden sürüyor. Birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar güncel faiz oranlarını yeniden güncelledi. Son oranlarla birlikte 850 bin TL'nin 32 günlük vadeli mevduatta sağlayacağı net faiz getirisi ve vade sonunda oluşacak toplam bakiye, banka banka belli oldu.
Müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar, standart vadeli mevduat, günlük kazandıran hesaplar ve e-vadeli mevduat gibi farklı ürünlerde rekabetçi faiz oranları sunmaya devam ediyor.
Peki, 850 bin TL hangi bankada daha fazla kazandırıyor? İşte öne çıkan bankaların güncel mevduat faiz oranları ile 32 günlük net kazanç tutarları...