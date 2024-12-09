9 Aralık 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Aralık) ne kadar oldu? 9 Aralık 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Aralık pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.015,13
Satış: 3.017,74
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,824.20
Satış: 4,934.01
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,618.26
Satış: 9,868.02
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,003.00
Satış: 20,306.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,242.03
Satış: 49,340.08
Ata altın fiyatı
Alış: 19,899.84
Satış: 20,399.94
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