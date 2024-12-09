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  4. 9 Aralık 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

9 Aralık 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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9 Aralık 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.015,13

Satış: 3.017,74

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,824.20

Satış: 4,934.01

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9 Aralık 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,618.26

Satış: 9,868.02

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,003.00

Satış: 20,306.00

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9 Aralık 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,242.03

Satış: 49,340.08

Ata altın fiyatı

Alış: 19,899.84

Satış: 20,399.94

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9 Aralık 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,296.81

Satış: 19,675.68

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,749.80

Satış: 2,752.18

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