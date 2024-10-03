9 bin 500 TL kira ödüyordu, ev sahibi 20 bin TL istedi! Mahkemeden dikkat çeken 'kira' kararı

Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan bazı dava örnekleri ise kamuoyunun gündemine geliyor. Gerçekte yaşanmış bir dava örneğinde Beşiktaş’ta 18 yıldır oturan bir kiracı halihazırda 9 bin 500 TL kira ödüyordu. Ev sahibi 20 bin TL isteyince taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Ev sahibi 20 bin TL kira bedeli için uyarlama davası açtı.