9 bin 500 TL kira ödüyordu, ev sahibi 20 bin TL istedi! Mahkemeden dikkat çeken 'kira' kararı
Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan uyuşmazlıklar zaman zaman gündem oluyor. Yaşanan bir kira uyuşmazlığında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 18 yıldır oturan bir kiracı aylık 9 bin 500 TL kira ödüyordu. Ev sahibi 20 bin TL kira isteyince taraflar davalık oldu. Bilirkişi heyeti evin güncel kira bedelinin 34 bin TL olması gerektiğini bildirdi. Mahkeme ise dikkat çeken bir karara imza attı.
Birkaç yıllık süreçte kira fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar ev sahibi ve kiracıları karşı karşıya getirdi. Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar bir türlü çözülemeyince konu yargıya taşınırken, ilgili uyuşmazlıklara mahkemelerce çözüm üretilmeye çalışılıyor.
Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan bazı dava örnekleri ise kamuoyunun gündemine geliyor. Gerçekte yaşanmış bir dava örneğinde Beşiktaş’ta 18 yıldır oturan bir kiracı halihazırda 9 bin 500 TL kira ödüyordu. Ev sahibi 20 bin TL isteyince taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Ev sahibi 20 bin TL kira bedeli için uyarlama davası açtı.
Dava süreciyle ilgili detayları milliyet.com.tr’ye açıklayan avukat Aylin Esra Eren şunları söyledi:
“İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi’nde çok işlek bir cadde üzerinde rayiç bedellerin yüksek olduğu apartmanda bir kişinin taşınmazı bulunuyor. Bu taşınmazda 01.11.2006 tarihinden bu yana kiracı oturmakta. Yani kiracı halihazırda evde 18 yıldır oturmaktadır.
Bu kiracı ilk eve taşındığında 1900 TL kira bedeli ödemekteydi. Süreçte TÜFE oranları üzerinden zam yapıldı. Pandemi sürecinden itibaren yüzde 25 zam sınırı uygulandıktan sonra ev sahibi ile aralarında anlaşmazlık yaşanmaya başladı.