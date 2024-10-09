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  4. 9 Ekim 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

9 Ekim 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Ekim) ne kadar oldu? 9 Ekim 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Ekim çarşamba altın fiyatları…

9 Ekim 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.040,36

Satış: 3.042,97

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,864.58

Satış: 4,975.25

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9 Ekim 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,698.75

Satış: 9,950.51

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,159.00

Satış: 20,464.00

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9 Ekim 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,645.76

Satış: 49,752.54

Ata altın fiyatı

Alış: 20,066.38

Satış: 20,570.47

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9 Ekim 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,458.30

Satış: 19,840.16

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,772.81

Satış: 2,775.19

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