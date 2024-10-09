9 Ekim 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Ekim) ne kadar oldu? 9 Ekim 2024 çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Ekim çarşamba altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.040,36
Satış: 3.042,97
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,864.58
Satış: 4,975.25
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,698.75
Satış: 9,950.51
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,159.00
Satış: 20,464.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,645.76
Satış: 49,752.54
Ata altın fiyatı
Alış: 20,066.38
Satış: 20,570.47
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 19,458.30
Satış: 19,840.16
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,772.81
Satış: 2,775.19
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