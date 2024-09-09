9 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Eylül) ne kadar oldu? 9 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Eylül pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.792,91
Satış: 2.796,26
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,468.66
Satış: 4,571.89
1 | 6
Yarım altın fiyatı
Alış: 8,909.39
Satış: 9,143.78
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 18,520.00
Satış: 18,800.00
2 | 6
Gremse altın fiyatı
Alış: 44,686.58
Satış: 45,718.92
Ata altın fiyatı
Alış: 18,433.21
Satış: 18,902.74
3 | 6
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17,874.63
Satış: 18,231.64
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,547.13
Satış: 2,550.19
4 | 6