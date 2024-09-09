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  4. 9 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

9 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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9 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.792,91

Satış: 2.796,26

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,468.66

Satış: 4,571.89

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9 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,909.39

Satış: 9,143.78

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 18,520.00

Satış: 18,800.00

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9 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 44,686.58

Satış: 45,718.92

Ata altın fiyatı

Alış: 18,433.21

Satış: 18,902.74

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9 Eylül 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17,874.63

Satış: 18,231.64

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,547.13

Satış: 2,550.19

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