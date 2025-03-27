Bayram tatili 9 gün oldu, ancak dikkat! Özgür Erdursun’dan kritik uyarı: Cezalı duruma düşmeyin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekçiler ile İftar Programı’nda yaptığı açıklamada, 2 ve 4 Nisan tarihlerinde kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını belirtti. Böylece Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmış oldu. 9 günlük bayram tatili müjdesinin ardından SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan önemli uyarı geldi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekçiler ile İftar Programı’nda yaptığı konuşmada, okulların ikinci ara tatiline gireceğini hatırlatarak, ailelerin bayramda daha fazla vakit geçirebilmesi için ek tatil kararı alındığını duyurdu.
Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günlerine denk gelen ara tatilin yanı sıra, kamu çalışanları için 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin ilan edildi. Böylece, kamu çalışanları için bayram tatili hafta sonu ile birlikte toplam 9 güne uzamış oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekçiler ile İftar Programı’nda yaptığı açıklamada, 2 ve 4 Nisan tarihlerinde kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını belirterek, “Böylece milletimiz bayramda toplam 9 gün tatil yapacak” ifadelerini kullandı.