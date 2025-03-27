Bayram tatili 9 gün oldu, ancak dikkat! Özgür Erdursun’dan kritik uyarı: Cezalı duruma düşmeyin

Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günlerine denk gelen ara tatilin yanı sıra, kamu çalışanları için 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin ilan edildi. Böylece, kamu çalışanları için bayram tatili hafta sonu ile birlikte toplam 9 güne uzamış oldu.