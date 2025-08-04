9 hisse için 19 hedef fiyat! Beklentiler değişti: BİM, Şok, Migros, Doğuş Otomotiv, Tofaş...

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat güncellemeleri devam ediyor. 4 Ağustos Pazartesi günü, 9 farklı hisse senedi için yeni hedef fiyatlar açıklandı. Aracı kurumlar tarafından yayımlanan raporlarda, şirketlerin güncel performansları, piyasa koşulları ve gelecek beklentileri doğrultusunda yatırım tavsiyeleri paylaşıldı.

İşte 9 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...