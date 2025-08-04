9 hisse için 19 hedef fiyat! Beklentiler değişti: BİM, Şok, Migros, Doğuş Otomotiv, Tofaş...
Haftanın ilk işlem gününde, aracı kurumlar Borsa İstanbul’da işlem gören 9 hisse için yatırım tavsiyesi ve hedef fiyat raporlarını yayımladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlere yönelik aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat güncellemeleri devam ediyor. 4 Ağustos Pazartesi günü, 9 farklı hisse senedi için yeni hedef fiyatlar açıklandı. Aracı kurumlar tarafından yayımlanan raporlarda, şirketlerin güncel performansları, piyasa koşulları ve gelecek beklentileri doğrultusunda yatırım tavsiyeleri paylaşıldı.
İşte 9 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR)
Marbaş Menkul hedef fiyat tahmini: 182,64 TL
Tavsiye: Al
OYAK Yatırım hedef fiyat tahmini: 146,50 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
Deniz Yatırım hedef fiyat tahmini: 186,30 TL
Tavsiye: Al
İntegral Yatırım hedef fiyat tahmini: 148,00 TL
Tavsiye: –
İş Yatırım hedef fiyat tahmini: 156,80 TL
Tavsiye: Al
Ak Yatırım hedef fiyat tahmini: 154,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO)
Marbaş Menkul hedef fiyat tahmini: 24,26 TL
Tavsiye: Al
Vakıf Yatırım hedef fiyat tahmini: 25,20 TL
Tavsiye: Al
İş Yatırım hedef fiyat tahmini: 28,49 TL
Tavsiye: Al