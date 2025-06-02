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  4. 9 hisse taban, 11 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...

9 hisse taban, 11 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...

Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.

9 hisse taban, 11 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 1

Borsada 2 Haziran Pazartesi günü BİST100 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 9008,87 puandan kapanış yaptı. 9 hisse senedi seansı taban fiyattan, 11 hisse ise tavan fiyattan işlem görerek günü kapattı.

İşte günün en çok kaybettiren 10 hissesi...

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9 hisse taban, 11 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 2

10 - Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE)
Kapanış fiyatı: 4,47 TL
Günlük değişim: -%9,70

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9 hisse taban, 11 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 3

9 - Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)
Kapanış fiyatı: 13,59 TL
Günlük değişim: -%9,94

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9 hisse taban, 11 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri... - Sayfa 4

8 - Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO)
Kapanış fiyatı: 9,05 TL
Günlük değişim: -%9,95

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