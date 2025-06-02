9 hisse taban, 11 hisse tavan yaptı! İşte borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri...
Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kaybettiren ve kazandıran 10 hisse belli oldu.
Borsada 2 Haziran Pazartesi günü BİST100 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 9008,87 puandan kapanış yaptı. 9 hisse senedi seansı taban fiyattan, 11 hisse ise tavan fiyattan işlem görerek günü kapattı.
İşte günün en çok kaybettiren 10 hissesi...
1 | 21
9 - Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)
Kapanış fiyatı: 13,59 TL
Günlük değişim: -%9,94
3 | 21