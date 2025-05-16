9 hisse taban, 8 hisse tavan yaptı! İşte borsada günün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yükselişle kapanırken, günün en çok değer kaybeden ve kazananlar hisseleri belli oldu.
Borsa İstanbul’da 16 Mayıs Cuma günü, haftanın son işlem günü pozitif bir seyirle kapandı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 oranında değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı.
Borsada 9 hisse günü taban fiyattan tamamlarken, 8 hisse ise tavan fiyattan kapandı.
İşte cuma günü en çok düşen hisseler...
1 | 21