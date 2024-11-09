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  4. 9 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

9 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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9 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.082,97

Satış: 3.085,59

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,932.75

Satış: 5,044.94

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9 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,834.67

Satış: 10,089.88

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,430.00

Satış: 20,739.00

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9 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 49,327.49

Satış: 50,449.41

Ata altın fiyatı

Alış: 20,347.59

Satış: 20,858.60

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9 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,731.00

Satış: 20,118.05

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,811.67

Satış: 2,814.06

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