9 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Kasım) ne kadar oldu? 9 Kasım 2024 cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Kasım cumartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.082,97
Satış: 3.085,59
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,932.75
Satış: 5,044.94
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,834.67
Satış: 10,089.88
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,430.00
Satış: 20,739.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 49,327.49
Satış: 50,449.41
Ata altın fiyatı
Alış: 20,347.59
Satış: 20,858.60
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