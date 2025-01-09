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  4. 9 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

9 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Ocak) ne kadar oldu? 9 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Ocak perşembe altın fiyatları…

9 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 3.053,55

Satış: 3.057,06

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,885.68

Satış: 4,998.29

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9 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 9,740.83

Satış: 9,996.57

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,254.00

Satış: 20,560.00

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9 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 48,856.82

Satış: 49,982.87

Ata altın fiyatı

Alış: 20,153.44

Satış: 20,665.70

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9 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 19,542.73

Satış: 19,932.01

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,784.84

Satış: 2,788.040

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