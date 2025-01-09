9 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Ocak) ne kadar oldu? 9 Ocak 2025 perşembe altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Ocak perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 3.053,55
Satış: 3.057,06
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,885.68
Satış: 4,998.29
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Yarım altın fiyatı
Alış: 9,740.83
Satış: 9,996.57
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,254.00
Satış: 20,560.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 48,856.82
Satış: 49,982.87
Ata altın fiyatı
Alış: 20,153.44
Satış: 20,665.70
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