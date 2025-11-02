9 şirketten geri alım hamlesi! Haftalardır hisse topluyorlar
Borsa İstanbul’da 27-31 Ekim haftasında 9 şirket hisse geri alımlarına devam etti.
27 Ekim Pazartesi
Borsa İstanbul’da 27 Ekim Pazartesi günü 4 şirket tarafından geri alım yapıldı.
1 | 21
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
AKFIS
Geri alım fiyatı ortalaması: 24,16 – 24,24 TL
Geri alınan hisse adeti: 43.544 lot
2 | 21
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
AKFGY
Geri alım fiyatı ortalaması: 2,51 TL
Geri alınan hisse adeti: 117.289 lot
3 | 21