  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 9 şirketten geri alım hamlesi! Haftalardır hisse topluyorlar

9 şirketten geri alım hamlesi! Haftalardır hisse topluyorlar

Borsa İstanbul’da 27-31 Ekim haftasında 9 şirket hisse geri alımlarına devam etti.

9 şirketten geri alım hamlesi! Haftalardır hisse topluyorlar - Sayfa 1

27 Ekim Pazartesi
Borsa İstanbul’da 27 Ekim Pazartesi günü 4 şirket tarafından geri alım yapıldı.

1 | 21
9 şirketten geri alım hamlesi! Haftalardır hisse topluyorlar - Sayfa 2

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
AKFIS
Geri alım fiyatı ortalaması: 24,16 – 24,24 TL
Geri alınan hisse adeti: 43.544 lot

2 | 21
9 şirketten geri alım hamlesi! Haftalardır hisse topluyorlar - Sayfa 3

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
AKFGY
Geri alım fiyatı ortalaması: 2,51 TL
Geri alınan hisse adeti: 117.289 lot

3 | 21
9 şirketten geri alım hamlesi! Haftalardır hisse topluyorlar - Sayfa 4

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
AKFYE
Geri alım fiyatı ortalaması: 16,93 – 16,98 TL
Geri alınan hisse adeti: 55.000 lot

4 | 21