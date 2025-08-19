90 bin TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar 'faizsiz kredi' veriyor? İşte liste

19 Ağustos 2025 itibarıyla 100 bin TL kredinin 12 ayda geri ödemesi üzerindeki faiz yükü hâlâ yüzde 32’ye yakın seyrediyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde ise en düşük maliyet bile bugün itibarıyla yüzde 88 gibi yüksek bir oranda seyrediyor.