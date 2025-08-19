90 bin TL'ye çıktı: Hangi banka ne kadar 'faizsiz kredi' veriyor? İşte liste
Nakit ihtiyacı duyan tüketiciler faizsiz kredileri hangi bankaların verdiğini ve miktarlarını merak ediyor. Bugün bankalarca sunulan “sıfır faizli” kredilerin tutarı 90 bin TL’ye kadar çıktı. Ancak bankacılar; faizsiz kredi kullananları uyarıyor. Peki hangi banka, ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte faizsiz kredi veren bankalar…
19 Ağustos 2025 itibarıyla 100 bin TL kredinin 12 ayda geri ödemesi üzerindeki faiz yükü hâlâ yüzde 32’ye yakın seyrediyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredilerinde ise en düşük maliyet bile bugün itibarıyla yüzde 88 gibi yüksek bir oranda seyrediyor.
90 BİN TL'YE KADAR ÇIKTI
Nakit ihtiyacı duyan tüketiciler ise faizsiz kredilere odaklanarak, finansmana ulaşmaya çalışıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bugün itibarıyla çeşitli şartlarda sunulan faizsiz kredilerin tutarı 90 bin TL’ye kadar çıktı.