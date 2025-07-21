9,2 milyar TL’lik dev para girişi! Yatırımcılar gözünü bu 10 hisseye çevirdi: Adeta pare yağdı

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 2,41 artışla 10.616,18 puandan kapattı. 21 Temmuz’da BİST100 ve BİST30 endekslerinde sırasıyla 8,39 milyar TL ve 7,29 milyar TL aktif alış farkı oluşurken, tüm hisselerde aktif işlem farkı 9,29 milyar TL olarak gerçekleşti.

İşte pazartesi günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...