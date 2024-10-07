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  4. A101 Haftanın Yıldızları kataloğu! Pirinç, çay ve salçada indirim fırsatı (5-11 EKİM 2024 KATALOĞU)

A101 Haftanın Yıldızları kataloğu! Pirinç, çay ve salçada indirim fırsatı (5-11 EKİM 2024 KATALOĞU)

A101 Haftanın Yıldızları ile pirinç, çay ve salçada indirim fırsatı sunuyor. İndirimler 11 Ekim tarihinde son bulacak. Ayrıca, 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde de kahve ve tuvalet kağıdını indirimli fiyatı ile satın alabilirsiniz. İşte detaylar...

A101 Haftanın Yıldızları kataloğu! Pirinç, çay ve salçada indirim fırsatı (5-11 EKİM 2024 KATALOĞU) - Sayfa 1

PİRİNÇ, ÇAY, SALÇA VE PUL BİBER İNDİRİMLİ FİYATLAR

 

Ovadan Osmancık pirinç 2,5 kg: 99 TL

Lipton yellow label siyah çay 1 kg: 175 TL

Öncü biber salçası çeşitleri 900 gr: 115 TL

Öncü pul biber 500 gr: 89 TL

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A101 Haftanın Yıldızları kataloğu! Pirinç, çay ve salçada indirim fırsatı (5-11 EKİM 2024 KATALOĞU) - Sayfa 2

KAHVALTI VE UNLU MAMÜL ÜRÜNLERİ İNDİRİMLİ FİYATLAR

 

Birşah süt 1 litre: 26 TL

Tarabya tam yağlı eritme peyniri 500 gr: 99 TL

Birşah tam kıvamında homojenize yoğurt 1,5 kg: 47 TL

Peynes süzme tam yağlı taze beyaz peynir 1 kg: 115 TL

Torku dana kangal sucuk 350 gr: 195 TL

Beşler dana kangal sucuk 350 gr: 155 TL

Piliç nugget 300 gr: 32 TL

Dana kavurma 150 gr: 109 TL

Dana kavurma 100 gr: 73 TL

Nimet kurabiye çeşitleri 500 gr: 50 TL

Seyidoğlu yaz helvası çeşitleri 250 gr: 39 TL

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A101 Haftanın Yıldızları kataloğu! Pirinç, çay ve salçada indirim fırsatı (5-11 EKİM 2024 KATALOĞU) - Sayfa 3

ÖTE YANDAN DETERJAN VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ DE İNDİRİMDE!

Mistral perforeli kağıt havlu 1 kg: 89 TL

Rexona deodorant çeşitleri 150 ml: 89 TL

Dove güzellik sabunu: 28 TL

Palmolive duş jeli çeşitleri: 500 ml 49 TL

Palette göz alıcı renkler saç boyası çeşitleri: 89 TL

Bref power aktif klozet blok 2'li: 69 TL

Vernel yumuşatıcı 3 litre: 69 TL

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A101 Haftanın Yıldızları kataloğu! Pirinç, çay ve salçada indirim fırsatı (5-11 EKİM 2024 KATALOĞU) - Sayfa 4

A101’DE 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE İNDİRİM FIRSATI

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde, 12’li Papia BioCare 3 katlı tuvalet kağıdını 84 TL’ye ve Jacobs 16’lı kahve çeşitlerini 49 TL’ye indirimli olarak satın alabilirsiniz.

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