A101 Haftanın Yıldızları kataloğu! Pirinç, çay ve salçada indirim fırsatı (5-11 EKİM 2024 KATALOĞU)
A101 Haftanın Yıldızları ile pirinç, çay ve salçada indirim fırsatı sunuyor. İndirimler 11 Ekim tarihinde son bulacak. Ayrıca, 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde de kahve ve tuvalet kağıdını indirimli fiyatı ile satın alabilirsiniz. İşte detaylar...
PİRİNÇ, ÇAY, SALÇA VE PUL BİBER İNDİRİMLİ FİYATLAR
Ovadan Osmancık pirinç 2,5 kg: 99 TL
Lipton yellow label siyah çay 1 kg: 175 TL
Öncü biber salçası çeşitleri 900 gr: 115 TL
Öncü pul biber 500 gr: 89 TL
KAHVALTI VE UNLU MAMÜL ÜRÜNLERİ İNDİRİMLİ FİYATLAR
Birşah süt 1 litre: 26 TL
Tarabya tam yağlı eritme peyniri 500 gr: 99 TL
Birşah tam kıvamında homojenize yoğurt 1,5 kg: 47 TL
Peynes süzme tam yağlı taze beyaz peynir 1 kg: 115 TL
Torku dana kangal sucuk 350 gr: 195 TL
Beşler dana kangal sucuk 350 gr: 155 TL
Piliç nugget 300 gr: 32 TL
Dana kavurma 150 gr: 109 TL
Dana kavurma 100 gr: 73 TL
Nimet kurabiye çeşitleri 500 gr: 50 TL
Seyidoğlu yaz helvası çeşitleri 250 gr: 39 TL
ÖTE YANDAN DETERJAN VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ DE İNDİRİMDE!
Mistral perforeli kağıt havlu 1 kg: 89 TL
Rexona deodorant çeşitleri 150 ml: 89 TL
Dove güzellik sabunu: 28 TL
Palmolive duş jeli çeşitleri: 500 ml 49 TL
Palette göz alıcı renkler saç boyası çeşitleri: 89 TL
Bref power aktif klozet blok 2'li: 69 TL
Vernel yumuşatıcı 3 litre: 69 TL
A101’DE 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE İNDİRİM FIRSATI
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde, 12’li Papia BioCare 3 katlı tuvalet kağıdını 84 TL’ye ve Jacobs 16’lı kahve çeşitlerini 49 TL’ye indirimli olarak satın alabilirsiniz.