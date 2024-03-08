A101’de indirim... iPhone 14 Plus bu fiyata satılacak! 9 bin TL daha ucuz A101'e mart ayı indirimleri başladı. Teknoloji devi Apple'ın Türkiye'de satılan ürünlerine zam yapmasının ardından indirimli ürünler arasında yer alan iPhone 14 Plus'ın fiyatı dikkati çekti. Peki, A101 aldın aldın indirimlerinde hangi telefonlar var? Samsung Galaxy S23 FE, Realme C55 ve Omix X600 ve iPhone 14 Plus'ın fiyatları ne kadar?

Teknoloji devi Apple'ın Türkiye'de satılan ürünlerine zam gelmesinin ardından en ucuz iPhone modeli 29 bin liraya yükselirken, en pahalı iPhone modeli 110 bin liraya yaklaştı. iPhone 14 Plus 256 GB’ın fiyatı 62 bin 999 TL oldu. 1 | 6

A101, 7 Mart 2024 perşembe gününden itibaren indirimli ürünler internet sitesinde yer aldı. iPhone 14 Plus 256 GB modelinin A101 fiyatı, Apple'a göre 9 bin TL daha ucuz. 2 | 6

Realme C55, MediaTek Helio G88 işlemcisinden güç alıyor. 6.72 inç boyutunda 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip ekrana yer veren telefonda 64 Megapiksel ana kamera bulunuyor. Bununla beraber 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip. Realme C55 modelinin A101 fiyatı ise 7 bin 699 TL. 3 | 6