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  4. A101'e 20 Şubat'ta beyaz eşya, televizyon ve tablet geliyor! (A101 20 ŞUBAT ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ)

A101'e 20 Şubat'ta beyaz eşya, televizyon ve tablet geliyor! (A101 20 ŞUBAT ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ)

A101'e 20 Şubat perşembe günü beyaz eşya, televizyon, süpürge, ütü, saç kurutma makinesi ve tablet geliyor. İşte, A101 Aldın Aldın fiyat listesi...

A101'e 20 Şubat'ta beyaz eşya, televizyon ve tablet geliyor! (A101 20 ŞUBAT ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ) - Sayfa 1

SEG CM 1212 E 12 KG 1200 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün bilgileri

Yükseklik: 84,5 cm

Genişlik: 59,7 cm

Derinlik: 63,2 cm

Ön yıkama

Gecikmeli başlatma

Yorgan yıkama program

12 dakika hızlı yıkama

12 Kg yıkama

1200 devir

B sınıfı enerji

Sessiz inverter motor

2 yıl Vestel garantili

Ücretsiz teslimat ve kurulum

Fiyat: 16,999 TL

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A101'e 20 Şubat'ta beyaz eşya, televizyon ve tablet geliyor! (A101 20 ŞUBAT ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ) - Sayfa 2

SEG CM 1012 INV 10 KG 1200 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün bilgileri

Yükseklik: 85 cm

Genişlik: 60 cm

Derinlik: 58 cm

1200 devir

10 Kg yıkama

C enerji sınıfı

Sessiz inverter motor

LED gösterge

Çocuk kilidi

15 program

Hızlı yıkama

Ön yıkama

2 yıl Vestel garantili

Ücretsiz teslimat ve kurulum

Fiyat: 13,999 TL

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A101'e 20 Şubat'ta beyaz eşya, televizyon ve tablet geliyor! (A101 20 ŞUBAT ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ) - Sayfa 3

SEG CM 710 7 KG 1000 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün bilgileri

Yükseklik : 84,5 cm

Genişlik : 59,7 cm

Derinlik : 52,7 cm

Günlük 60 derece / 60 dakika

Çocuk kilidi

15 program
15 dakika hızlı yıkama

Ön yıkama

Led gösterge

Zaman erteleme

7 kg yıkama

1000 devir

D enerji sınıfı

2 Yıl Vestel garantili

Ücretsiz teslimat ve kurulum

Fiyat: 10,499 TL

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A101'e 20 Şubat'ta beyaz eşya, televizyon ve tablet geliyor! (A101 20 ŞUBAT ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ) - Sayfa 4

SEG NF 4631 NO-FROST BUZDOLABI

Ürün bilgileri

Yükseklik 173 cm

Genişlik 70 cm

Derinlik: 72 cm

Nem kontrollü sebzelik

Multi Cooling teknolojisi

Soğutucu net hacim: 304 L

Dondurucu net hacim: 98 L

Dondurma kapasitesi: 7 kg/24 saat

402 L net hacim

Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler

Havadaki akustik gürültü emisyonu: 41 (dB (A) re1pW)

Değişebilir Kapı Yönü Açılışı

E Enerji Sınıfı

2 yıl Vestel garantili

Ücretsiz teslimat ve kurulum

Fiyat: 17,999 TL

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