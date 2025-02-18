A101'e 20 Şubat'ta beyaz eşya, televizyon ve tablet geliyor! (A101 20 ŞUBAT ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ)
A101'e 20 Şubat perşembe günü beyaz eşya, televizyon, süpürge, ütü, saç kurutma makinesi ve tablet geliyor. İşte, A101 Aldın Aldın fiyat listesi...
SEG CM 1212 E 12 KG 1200 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün bilgileri
Yükseklik: 84,5 cm
Genişlik: 59,7 cm
Derinlik: 63,2 cm
Ön yıkama
Gecikmeli başlatma
Yorgan yıkama program
12 dakika hızlı yıkama
12 Kg yıkama
1200 devir
B sınıfı enerji
Sessiz inverter motor
2 yıl Vestel garantili
Ücretsiz teslimat ve kurulum
Fiyat: 16,999 TL
SEG CM 1012 INV 10 KG 1200 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün bilgileri
Yükseklik: 85 cm
Genişlik: 60 cm
Derinlik: 58 cm
1200 devir
10 Kg yıkama
C enerji sınıfı
Sessiz inverter motor
LED gösterge
Çocuk kilidi
15 program
Hızlı yıkama
Ön yıkama
2 yıl Vestel garantili
Ücretsiz teslimat ve kurulum
Fiyat: 13,999 TL
SEG CM 710 7 KG 1000 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün bilgileri
Yükseklik : 84,5 cm
Genişlik : 59,7 cm
Derinlik : 52,7 cm
Günlük 60 derece / 60 dakika
Çocuk kilidi
15 program
15 dakika hızlı yıkama
Ön yıkama
Led gösterge
Zaman erteleme
7 kg yıkama
1000 devir
D enerji sınıfı
2 Yıl Vestel garantili
Ücretsiz teslimat ve kurulum
Fiyat: 10,499 TL
SEG NF 4631 NO-FROST BUZDOLABI
Ürün bilgileri
Yükseklik 173 cm
Genişlik 70 cm
Derinlik: 72 cm
Nem kontrollü sebzelik
Multi Cooling teknolojisi
Soğutucu net hacim: 304 L
Dondurucu net hacim: 98 L
Dondurma kapasitesi: 7 kg/24 saat
402 L net hacim
Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
Havadaki akustik gürültü emisyonu: 41 (dB (A) re1pW)
Değişebilir Kapı Yönü Açılışı
E Enerji Sınıfı
2 yıl Vestel garantili
Ücretsiz teslimat ve kurulum
Fiyat: 17,999 TL