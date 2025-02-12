A101'e yarın (13 Şubat) benzinli moped ve televizyon geliyor! (A101 13 ŞUBAT ALDIN ALDIN FIRSATLARI)
A101’e yarın benzinli moped, televizyon, bluetooth kulaklık ve akıllı bileklik geliyor. İşte, A101 Aldın Aldın fırsat ürünleri fiyatları…
APEC 49.4 CC BENZİNLİ MOPED
Ürün özellikleri:
- 2.1 Kw GÜÇ ÜRETEBİLEN MOTOR
- Sürekli değişken otomatik vites sistemi
- Elektronik kontrollü enjeksiyon sistemi
- Ergonomik sürüş keyfi
- 150 kg azami yük taşıma kapasitesi
- Düşük yakıt tüketimi
- Ağırlık: 80 kg
- Yakıt tankı kapasitesi: 5,3 L
- İki kişilik oturma konumu
- Araç üzeri arıza tespit sistemi
- Kask kancası
- L1-B sınıfı Avrupa Birliği Tip Onay Belgeli
- Euro 5 standartlarında
- B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir
- 2 yıl garantili
Fiyat: 33,990 TL
TOSHIBA 65UA2363DT 65”4K ULTRA HD ANDROID TV
Ürün özellikleri:
- Dahili uydu alıcısı
- Dolby Vision
- 2X usb Media Player
- Dahili Wi-Fi
- 3X HDMI
-Chromecast
- Bluetooth
- Dolby ATMOS
- Android TV
Fiyat: 24,999 TL
ONVO 500VF9000UQ 50”FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV
Ürün özellikleri:
- Google TV işletim sistemi
- 4 çekirdekli işlemci
- Sesli komut uzaktan kumanda
- 2 yıl garanti
Fiyat: 13,499 TL