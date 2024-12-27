ABD politikalarındaki belirsizlik altın fiyatlarını baskılıyor! Uzmanı 2025 beklentilerini açıkladı
Jeopolitik riskler, ABD politikalarındaki belirsizlik ve olası ticaret savaşları endişesi ile altın fiyatlarını baskılıyor. 2024 yılında altın fiyatlarında tarihi zirveler görüldüğünü dikkat çeken Doç. Dr. Hakan Yıldırım, Orta Doğu’daki karmaşa ve belirsizliklerle ilgili tedirginliklerin altında yukarı yönlü hareketlere neden olabileceğini belirtti. Doç. Dr. Hakan Yıldırım altın fiyatlarında 2025 beklentilerini açıkladı.
Altın fiyatları 2024 üst üste rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Yılı yüzde 28’den üst seviyede kapatmaya hazırlanan altın fiyatları ABD politikalarındaki belirsizlik nedeniyle hızını kesti. Donald Trump endişesi, ticaret savaşları beklentileri ve jeopolitik risk endişeleri fiyatlamaları baskılıyor.
Altın ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Hakan Yıldırım, fiyatlamadaki değişimlerin en büyük nedeninin küresel gelişmeler olduğunu söyledi.
2024 yılında altın fiyatları üst üste zirveleri gördü
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yıldırım, küresel ekonomik ve jeopolitik faktörlerin bu hareketlerde belirleyici olduğunu ifade etti. Yıldırım, altının 52 haftalık değişim aralığının 1.984,3-2.790,41 dolar arasında seyrettiğini belirterek, özellikle 2024 yılı içinde artan jeopolitik risklerin altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşmasında etkili olduğunu söyledi.
ABD seçimi ve FED fiyat hareketlerinde karma bir tablo oluşturdu
Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu’da artan belirsizlikler ve ABD seçimlerinin getirdiği dalgalanmalarla altın fiyatlarının güçlendiğini belirten Yıldırım, “Ons altın, son günlerde 2.617 dolar seviyelerinde fiyatlanmaktadır. ABD seçim belirsizliğinin kalkması ve FED’in Temmuz ayından itibaren faiz oranlarını düşürmesi, fiyat hareketlerinde karma bir tablo oluşturmuştur” dedi.