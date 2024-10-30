ABD seçimleri ve savaş Kapalıçarşı'da altına talebi artırdı! En çok gram ve ata lira satılıyor

2 bin 782 doları aşan ons altın, gram altına yükseliş olarak yansıdı. Gram altın 3 bin 180 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Kapalıçarşı kuyumcuları yükselişin devam edeceğini söyleyerek, yıl sonunda gram altının TL bazında 3 bin 300 TL'ye ulaşabileceğini belirtti.