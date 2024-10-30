ABD seçimleri ve savaş Kapalıçarşı'da altına talebi artırdı! En çok gram ve ata lira satılıyor
Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD seçimlerinin yaklaşması altın fiyatlarını yükseltiyor. Gram altın 3 bin 180 TL'ye yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın ise 2 bin 782 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da kuyumcular dolup taşarken, savaş nedeniyle vatandaşın talebi de arttı. En çok gram altın ve ata lira satılıyor.
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken, ABD seçimleri de altın fiyatlarında ateş yükseltiyor. Tarihi rekorlar kıran altında talep fiyatına rağmen düşmüyor.
2 bin 782 doları aşan ons altın, gram altına yükseliş olarak yansıdı. Gram altın 3 bin 180 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Kapalıçarşı kuyumcuları yükselişin devam edeceğini söyleyerek, yıl sonunda gram altının TL bazında 3 bin 300 TL'ye ulaşabileceğini belirtti.
Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 180 TL, çeyrek altın 5 bin 150 TL, yarım altın 10 bin 300 TL, tam altın ise 20 bin 600 TL'den satılıyor.