ABD’de ‘Türkiye’ adını kullanıyordu ; Dev restoran zincirine kötü haber - iflas etti
ABD’de çok sayıda şubesi bulunan Turkey Leg Hut’ın iflas ettiği açıklandı
Koronavirüs salgınından sonra ekonomik darboğazlar yaşayan ABD’de iflasların ardı arkası kesilmiyor. Avrupa’da da çok sayıda işletmenin etkilendiği ve fabrikaların kapatıldığı ekonomik kriz en ağır yarayı ABD’de açtı.
Peş peşe gelen iflaslara bir yenisi eklendi. ABD’de Türkiye adını kullanan restoran zincirinin iflas ettiği öğrenildi. Turkey Leg Hut olarak bilinen restoran hijyenik koşullar ve biriken borcu nedeniyle iflas etti.
HİJYENİK PROBLEMLER NEDENİYLE KAPATILDI
Houston’daki Sağlık Bakanlığı yaklaşık 34 ihlal nedeniyle Turkey Leg Hut restoranını kapattığı öğrenildi. Pazartesi günü, mahkeme tarafından atanan bir kayyum, devam eden bir iflas davasında restoranın kalıcı olarak kapatılmasını öngören bir dilekçe verdi.
Khou.com tarafından servis edilen habere göre; sağlık departmanı 35 ihlal olduğunu ve bunlardan bazılarının "kamu sağlığı için yakın tehdit" oluşturduğunu söyledi.