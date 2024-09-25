ABD’de ‘Türkiye’ adını kullanıyordu ; Dev restoran zincirine kötü haber - iflas etti

HİJYENİK PROBLEMLER NEDENİYLE KAPATILDI

Houston’daki Sağlık Bakanlığı yaklaşık 34 ihlal nedeniyle Turkey Leg Hut restoranını kapattığı öğrenildi. Pazartesi günü, mahkeme tarafından atanan bir kayyum, devam eden bir iflas davasında restoranın kalıcı olarak kapatılmasını öngören bir dilekçe verdi.