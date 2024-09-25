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ABD’de ‘Türkiye’ adını kullanıyordu ; Dev restoran zincirine kötü haber - iflas etti

ABD’de çok sayıda şubesi bulunan Turkey Leg Hut’ın iflas ettiği açıklandı

ABD’de ‘Türkiye’ adını kullanıyordu ; Dev restoran zincirine kötü haber - iflas etti - Sayfa 1

Koronavirüs salgınından sonra ekonomik darboğazlar yaşayan ABD’de iflasların ardı arkası kesilmiyor. Avrupa’da da çok sayıda işletmenin etkilendiği ve fabrikaların kapatıldığı ekonomik kriz en ağır yarayı ABD’de açtı.

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ABD’de ‘Türkiye’ adını kullanıyordu ; Dev restoran zincirine kötü haber - iflas etti - Sayfa 2

Peş peşe gelen iflaslara bir yenisi eklendi. ABD’de Türkiye adını kullanan restoran zincirinin iflas ettiği öğrenildi. Turkey Leg Hut olarak bilinen restoran hijyenik koşullar ve biriken borcu nedeniyle iflas etti.

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ABD’de ‘Türkiye’ adını kullanıyordu ; Dev restoran zincirine kötü haber - iflas etti - Sayfa 3

HİJYENİK PROBLEMLER NEDENİYLE KAPATILDI

Houston’daki Sağlık Bakanlığı yaklaşık 34 ihlal nedeniyle Turkey Leg Hut restoranını kapattığı öğrenildi. Pazartesi günü, mahkeme tarafından atanan bir kayyum, devam eden bir iflas davasında restoranın kalıcı olarak kapatılmasını öngören bir dilekçe verdi.

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ABD’de ‘Türkiye’ adını kullanıyordu ; Dev restoran zincirine kötü haber - iflas etti - Sayfa 4

Khou.com tarafından servis edilen habere göre; sağlık departmanı 35 ihlal olduğunu ve bunlardan bazılarının "kamu sağlığı için yakın tehdit" oluşturduğunu söyledi.

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