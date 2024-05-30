ABD'li dev, TCBM'nin faiz indirimi için tarih verdi: Türk bankalarının hedef fiyatlarını güncelledi
ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlayacağı tarih için öngörüsünü paylaşarak, Türk bankalarına yönelik hedef fiyatlarını güncelledi.
HSBC'nin dün yayımladığı raporun ardından, Goldman Sachs da bugün Türk bankalarını analiz etti. Goldman Sachs, yüzde 50 politika faiziyle 2024'ün Türk bankaları için geçiş yılı olacağı beklentisi ifade edildi.
2025'te faiz indirim döngüsünün başlayacağını öngören banka, bu durumda Türk bankaları için net faiz marjının yükseleceğini ifade etti. Kurum, 2025 için swap maliyetleri hariç net faiz marjının özel bankalar için bir önceki yıla kıyasla 130 baz puan artarak yüzde 6'ya varacağını, kamu bankaları için ise bu marjın yıllık 50 baz puan artışla yüzde 3,6'ya çıkacağını tahmin etti. Bu modele göre kurum özel bankalar için enflasyondan arındırılmış özkaynak kârlılığının pozitif bölgeye geçeceğini ifade etti.
Bir önceki dezenflasyon döngüsünün başlangıcında hem özel sektör hem de kamu bankalarının değerlemelerinin yurt içi zirve seviyelerine ulaştığını hatırlatan Goldman Sachs analistleri özel sektör ve kamu bankalarının fiyat/kazanç oranına göre son 5 yıllık azami fiyat/kazanç oranına göre yaklaşık yüzde 18-16 iskontolu olduğunu belirtti.
Önceki dezenflasyonist döngüyle son döngü arasında paralellikler olsa da, bu kez yüksek faiz oranlarına dikkat çeken kurum bu nedenle kısa vadede varlık kalitesi tarafında yönetilebilir riskler gördüklerini bu doğrultuda, daha yüksek sermaye tamponlarına sahip olan ve değerinin altında görünen özel sektör bankaları için daha pozitif tarafta olduklarını belirtti.
İşte Goldman Sachs'ın bankalar için yeni hedef fiyat ve tavsiyeleri:
Akbank için hedef fiyatını 72 TL'den 86 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "al" olarak korudu.