ABD'li dev, TCBM'nin faiz indirimi için tarih verdi: Türk bankalarının hedef fiyatlarını güncelledi

HSBC'nin dün yayımladığı raporun ardından, Goldman Sachs da bugün Türk bankalarını analiz etti. Goldman Sachs, yüzde 50 politika faiziyle 2024'ün Türk bankaları için geçiş yılı olacağı beklentisi ifade edildi.

2025'te faiz indirim döngüsünün başlayacağını öngören banka, bu durumda Türk bankaları için net faiz marjının yükseleceğini ifade etti. Kurum, 2025 için swap maliyetleri hariç net faiz marjının özel bankalar için bir önceki yıla kıyasla 130 baz puan artarak yüzde 6'ya varacağını, kamu bankaları için ise bu marjın yıllık 50 baz puan artışla yüzde 3,6'ya çıkacağını tahmin etti. Bu modele göre kurum özel bankalar için enflasyondan arındırılmış özkaynak kârlılığının pozitif bölgeye geçeceğini ifade etti.