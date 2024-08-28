ABD'li devden 'Türk bankaları' için yeni tavsiye

Goldman Sachs, bugün tarihli (28 Ağustos) raporunda, Türk bankacılık sektörü için yeni fiyat hedeflerini ve tavsiyelerini açıkladı. Raporda bazı bankalar için fiyat hedefleri aşağı çekilirken, birkaç banka için ise hedefler yukarı yönlü revize edildi.