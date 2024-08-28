ABD'li devden 'Türk bankaları' için yeni tavsiye
ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörü için değerlendirmede bulunurken; yeni hedef fiyat ve tavsiyesini açıkladı.
Goldman Sachs, bugün tarihli (28 Ağustos) raporunda, Türk bankacılık sektörü için yeni fiyat hedeflerini ve tavsiyelerini açıkladı. Raporda bazı bankalar için fiyat hedefleri aşağı çekilirken, birkaç banka için ise hedefler yukarı yönlü revize edildi.
Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörü için genel bir büyüme beklentisi taşısa da, bazı bankalar için kârlılık oranlarının 2025-26 döneminde düşüş göstereceğini öngörüyor. Özellikle artan maliyetler ve kredi riskleri, bankaların performansını olumsuz etkileyebilir. Raporda, bankalar arasındaki farklı performans beklentileri de öne çıkarılıyor.
Kârlılık beklentileri düşüş eğilimi gösteriyor
Goldman Sachs'ın raporuna göre, Türk bankacılık sektörü 2024 yılı boyunca büyümeye devam etse de, kârlılık beklentileri bazı bankalar için düşüş eğilimi gösteriyor. Rapor, sektörün genel performansını değerlendirirken, özellikle mevduat büyümesi, kredi büyümesi ve net kâr marjlarındaki gelişmelere dikkat çekiyor.
İşte Goldman Sachs'ın Türk bankaları için yeni hedef fiyat ve tavsiyeleri...
Akbank için hedef fiyatını 86 TL'den 77 TL'ye düşürdü; tavsiyesini "al" olarak korudu. Bankanın güçlü sermaye yeterlilik oranına (yüzde 12,7) ve düşük risk profiline sahip olmasına rağmen, kârlılık beklentilerindeki gerileme fiyat hedefinin düşürülmesinde etkili oldu.