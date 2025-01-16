ABD'li devden Türk bankaları için yeni yatırım tavsiyesi

"Aralık 2024, Türk bankaları için makro katalizörler açısından hareketli bir ay oldu" denilen raporda, faiz indirim döngüsünün başlangıcı, yüzde 30'luk bir kamu ücret artışının duyurulması ve Kasım-Aralık 2024'te devam eden enflasyon düşürme eğiliminin ardından Türk bankaları için yapılan değişiklikleri açıkladı: