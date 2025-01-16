ABD'li devden Türk bankaları için yeni yatırım tavsiyesi
ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs, Türk bankaları için yatırım tavsiyeleri ve hedef fiyatlarında değişikliğe gitti.
Goldman Sachs tarafından bugün yayınlanan raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim sürecine girmesi ve diğer makro ekonomik gelişmelerin etkisinde, Türk bankaları için yatırım tavsiyeleri ve hedef fiyatlarını revize etti.
"Aralık 2024, Türk bankaları için makro katalizörler açısından hareketli bir ay oldu" denilen raporda, faiz indirim döngüsünün başlangıcı, yüzde 30'luk bir kamu ücret artışının duyurulması ve Kasım-Aralık 2024'te devam eden enflasyon düşürme eğiliminin ardından Türk bankaları için yapılan değişiklikleri açıkladı: