ABD'li devlerden 7 Türk hisse senedi için tavsiye!

ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Citi ve JPMorgan Türk hisselerine yönelik hedef fiyatlarını açıkladı. Citi analistleri, siyasi alandaki gelişmeler dolayısıyla yaşanan dalgalanmaya rağmen bankaların faiz oranlarını düşürmeye olumlu yaklaştığını belirterek, 4 Türk bankası için hedef fiyatlarını yükseltti. JPMorgan ise, Migros, ŞOK ve BİM için tavsiyelerini revize etti.