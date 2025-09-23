ABD'li devlerden 7 Türk hisse senedi için tavsiye!
Citi, faiz indirimlerinin etkileri dolayısıyla takip ettikleri 4 Türk bankasında hedef fiyatları yukarı yönlü revize ederken; JPMorgan, perakende şirketlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Citi ve JPMorgan Türk hisselerine yönelik hedef fiyatlarını açıkladı. Citi analistleri, siyasi alandaki gelişmeler dolayısıyla yaşanan dalgalanmaya rağmen bankaların faiz oranlarını düşürmeye olumlu yaklaştığını belirterek, 4 Türk bankası için hedef fiyatlarını yükseltti. JPMorgan ise, Migros, ŞOK ve BİM için tavsiyelerini revize etti.
Citi, Türk bankalarında hedef yükseltti
Garanti BBVA için, hedef fiyatını 105 TL'den 165 TL'ye yükseltti.