  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. ABD'li devlerden 7 Türk hisse senedi için tavsiye!

ABD'li devlerden 7 Türk hisse senedi için tavsiye!

Citi, faiz indirimlerinin etkileri dolayısıyla takip ettikleri 4 Türk bankasında hedef fiyatları yukarı yönlü revize ederken; JPMorgan, perakende şirketlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

ABD'li devlerden 7 Türk hisse senedi için tavsiye! - Sayfa 1

ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Citi ve JPMorgan Türk hisselerine yönelik hedef fiyatlarını açıkladı. Citi analistleri, siyasi alandaki gelişmeler dolayısıyla yaşanan dalgalanmaya rağmen bankaların faiz oranlarını düşürmeye olumlu yaklaştığını belirterek, 4 Türk bankası için hedef fiyatlarını yükseltti. JPMorgan ise, Migros, ŞOK ve BİM için tavsiyelerini revize etti.

1 | 8
ABD'li devlerden 7 Türk hisse senedi için tavsiye! - Sayfa 2

Citi, Türk bankalarında hedef yükseltti

Garanti BBVA için, hedef fiyatını 105 TL'den 165 TL'ye yükseltti.

2 | 8
ABD'li devlerden 7 Türk hisse senedi için tavsiye! - Sayfa 3

İş Bankası C için, hedef fiyatını 16,5 TL'den 21 TL'ye yükseltti.

3 | 8
ABD'li devlerden 7 Türk hisse senedi için tavsiye! - Sayfa 4

Yapı Kredi için, hedef fiyatını 32 TL'den 45 TL'ye yükseltti.

4 | 8