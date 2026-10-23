ABD'li şirketten dikkat çeken iddia: Cıvadan altın ürettik
ABD merkezli Marathon Fusion, füzyon teknolojisiyle cıvadan altın ürettiğini ve CERN'in üretim rekorunu 10'a katladığını öne sürdü. Henüz bağımsız olarak doğrulanmayan iddia, laboratuvarda altın üretiminin yaygınlaşması halinde fiyatların nasıl etkilenebileceği sorusunu gündeme getirdi.
ABD merkezli füzyon enerjisi girişimi Marathon Fusion, cıvayı kararlı altına dönüştürdüğünü ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN) rekorunu 10'a katladığını öne sürdü.
Euronews'in haberine göre, bağımsız olarak doğrulanmayan iddia, laboratuvarda üretilen altının madencilikle çıkarılan altının fiyatını düşürüp düşüremeyeceği sorusunu gündeme getirdi.
San Francisco merkezli Marathon Fusion, geçen ay cıvayı kararlı altına dönüştürdüğünü çarşamba günü duyurdu.
2023'te Kyle Schiller ve eski SpaceX mühendisi Adam Rutkowski tarafından kurulan şirketin, füzyon santrallerinde kullanılacak yakıt sistemleri geliştirdiği aktarıldı.
Şirket, füzyon reaksiyonlarından elde edilen nötronları cıvaya yönlendirerek kararsız bir izotop oluşturduğunu, bu izotopun bozunmasıyla altın elde edildiğini belirtti.
Ancak iddia henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. Açıklanan bilgilerin, ne kadar altın üretildiğini veya üretimin maliyetini de ortaya koymadığı aktarıldı.
CERN, 2025'te yaptığı açıklamada, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın 2015-2018 yılları arasındaki çalışmaları sırasında yaklaşık 29 pikogram altın ürettiğini bildirmişti.
Bu miktarın, yaklaşık 86 milyar altın çekirdeğine karşılık geldiği aktarıldı. Ancak çekirdeklerin, çarpıştırıcı ekipmanıyla gerçekleşen çarpışmalarda saniyenin çok küçük bir bölümünde yok olduğu aktarıldı.