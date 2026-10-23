ABD'li şirketten dikkat çeken iddia: Cıvadan altın ürettik

Şirket, füzyon reaksiyonlarından elde edilen nötronları cıvaya yönlendirerek kararsız bir izotop oluşturduğunu, bu izotopun bozunmasıyla altın elde edildiğini belirtti.

Ancak iddia henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. Açıklanan bilgilerin, ne kadar altın üretildiğini veya üretimin maliyetini de ortaya koymadığı aktarıldı.