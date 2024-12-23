ABD’nin en zengin milyarderleri kazançlarını katladı! İşte listedeki isimler ve servet artışları
ABD seçimleri ve Trump’ın yeniden başa geçmesi ABD’li milyarderlerin servetlerini katladı. Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanlarının servetleri, ABD ekonomisinin yüzde 3’lük büyümesini aştı. İşte ABD’nin en zengin milyarderleri ve servet artışları
ABD’nin en zengin milyarderleri 2024’ü servetlerine servet katarak yılı tamamlıyor. ABD başkanlık seçimleri, yapay zeka rallisi ve yatırım stratejileri ile 2024’te olağanüstü bir yıl geçiren milyarderlerin servetleri ABD ekonomisinin yüzde 3’lük büyümesini aştı.
The Daily Beast’in raporuna göre, listede yer alan bu ilk 10 milyarder, ABD hükümetinin 850 milyar dolarlık yıllık savunma bütçesine neredeyse eşdeğer kazançlar elde etti. İşte ABD’nin en zengin milyarderleri listesi ve servet artışları:
10. Michael Dell: 14 Milyar Dolar
Dell Technologies’in (DELL) kurucusu, şirketinin yapay zekâ çağı için bir altyapı devi haline gelmesiyle hisse senedinde yüzde 55'llik bir artış gördü.